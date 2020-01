Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (20.01.2020/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V.(ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Pünktlich zum Heiligabend habe QIAGEN um 19:26 Uhr (!) ein ganz besonderes Geschenk an die Anteilseigner zu verkünden gehabt. Das Unternehmen beende Gespräche zur Sondierung möglicher strategischer Alternativen und beschließe Fokussierung auf eigenständige Strategie zur zukünftigen Wertschöpfung. Leider habe es das Management versäumt, mehr Details zu nennen. Habe es tatsächlich ein fundiertes Angebot eines Interessenten gegeben? Sei dem Management der Preis zu niedrig gewesen? Habe das Management eher die Eigenständigkeit bewahren wollen, um auch die eigene Position zu wahren? Nichts Genaues wisse man nicht. Die offenen Fragen müssten in jedem Fall zügig geklärt werden. Aktionäre hätten die volle Wahrheit verdient und nicht nur Nebelkerzen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die Aktie von QIAGEN zu meiden. Aus eigener Kraft werde der Weg sicher sehr mühsam werden. (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:32,24 EUR +4,03% (20.01.2020, 09:52)