Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Im August 2020 sei die geplante milliardenschwere Übernahme des Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmens Qiagen durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific nach einem monatelangen Ringen um die Gunst der Aktionäre geplatzt. Nun würden in Finanzkreisen erneute Spekulationen hochkochen. Der DAX-Neuling springe kurz vor den Q3-Zahlen auf ein neues Mehrjahreshoch.Der Researchdienst Betaville berichte über entsprechende Übernahmegerüchte bei QIAGEN, der mögliche Interessent für den Diagnostikspezialisten bleibe dem Vernehmen nach aber unklar.Zur Erinnerung: Mit Auslaufen des Übernahmeangebots zu 43 Euro je Aktie am 10. August 2020 sei die Offerte von Thermo Fisher den Angaben zufolge lediglich für 47,02 Prozent des ausstehenden Qiagen-Aktienkapitals angenommen worden. Damit seien die Übernahmebedingungen nicht erfüllt und die Kauf-Vereinbarung nichtig, habe es damals geheißen.QIAGEN habe nach dem Scheitern des Deals mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat die Entscheidung der Aktionäre respektiert hätten. Der Konzern werde seine "erfolgreiche Wachstumsstrategie mit dem Ziel einer deutlichen Wertsteigerung für Aktionäre und andere Interessengruppen" fortsetzen, habe es weiter geheißen. Die am kommenden Mittwoch (3. November) nach US-Börsenschluss um 21:05 Uhr zur Veröffentlichung stehenden Q3-Zahlen dürften zeigen, dass dies dem Vorstand zuletzt recht gut gelungen sei. Erste Experten würden daher eine Anpassung der Jahresprognosen erwarten."Der Aktionär" spekuliert daher im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Aktien von Qiagen befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.