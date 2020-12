Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (08.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Gut laufende Geschäfte in der Corona-Krise würden QIAGEN noch optimistischer stimmen. Der Umsatz solle 2020 nun währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,5 Mrd. USD um etwa 22% wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Erst Ende Oktober habe QIAGEN die Prognose angehoben und ein Plus von einem Fünftel in Aussicht gestellt. Als Gewinn je Aktie sollen währungsbereinigt nun 2,13 bis 2,14 USD übrig bleiben und damit ebenfalls noch mehr als zuletzt angekündigt. QIAGEN sei in der Corona-Krise zu einem wichtigen Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten aufgestiegen."Der Aktionär" habe vor Kurzem seine Kaufempfehlung für das Papier bestätigt. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:40,70 EUR +0,94% (08.12.2020, 10:28)