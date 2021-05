Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

39,25 EUR +0,87% (20.05.2021, 12:57)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (20.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) weiterhin zu verkaufen.Das Q1-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Ergebnisentwicklung habe im Rahmen der Analystenprognose gelegen, habe aber moderat den Marktkonsens übertroffen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten weiterhin vorwiegend von einer hohen Nachfrage nach Produkten mit COVID-19-Bezug profitiert (u.a. Testlösungen, Reagenzien). Auch die Erlöse aus Produkten, die nicht in Verbindung mit COVID-19 stünden, hätten deutlich zugelegt. Der Ausblick für 2021 sei erneut bestätigt worden.Vor dem Hintergrund bestehender regionaler Teststrategien sowie Mutationen des Coronavirus werde die Geschäftsentwicklung nach Erachten des Analysten zunächst weiterhin von einer hohen Nachfrage nach COVID-19-Testlösungen profitieren. Die insgesamt schneller verlaufenden Impfkampagnen würden nach Ansicht des Analysten aber die Wahrscheinlichkeit einer sukzessiv rückläufigen Nachfrage nach COVID-19-Tests erhöhen. Zwar werte der Analyst die deutlich gestiegene Nachfrage nach Produkten ohne COVID-19-Bezug positiv, diese werde seines Erachtens aber eine rückläufige Nachfrage nach COVID-19-Produkten nicht kompensieren können.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bestätigt Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating für die QIAGEN-Aktie. Das Kursziel werde von 35 Euro auf 37 Euro erhöht. (Analyse vom 20.05.2021)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:39,21 EUR +1,61% (20.05.2021, 12:43)