QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (02.02.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN).QIAGEN habe seine Jahreszahlen für 2017 vorgelegt und in diesem Rahmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 200 Mio. USD angekündigt. Außerdem habe das Unternehmen die Übernahme von STAT-Dx für 147 Mio. USD bekannt gegeben (plus bis zu 44 Mio. USD in Meilensteinzahlungen). Mit der Übernahme verbessere QIAGEN sein Diagnostikportfolio.Im vierten Quartal habe QIAGEN seinen Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 6% auf 397 Mio. USD steigern können. Wechselkursverschiebungen hätten den Umsatz mit 3% begünstigt. Sowohl die Verbrauchsmaterialien, die in Q4 17 86% des Umsatzes ausgemacht hätten, als auch die Instrumentenumsätze hätten um 6% auf 340 Mio. USD bzw. 57 Mio. USD zugelegt.Am dynamischsten hätten sich die Kundengruppen "Angewandte Testverfahren" und "Pharmazeutische Industrie" entwickelt, die um 9% auf 40 Mio. USD bzw. 72 Mio. USD zugelegt hätten. Weniger dynamisch sei dagegen die große und wichtige Kundengruppe "Molekulare Diagnostik" gewachsen. Sie habe ihren Umsatz lediglich um 4% auf 193 Mio. USD steigern können. Die Kundengruppe "Akademische Forschung" habe um 5% auf 92 Mio. USD zugelegt.Das bereinigte operative Ergebnis sei um 8% auf 122 Mio. USD gestiegen. Unbereinigt habe es bei 43 Mio. USD gelegen. Aufgrund höherer Steuerbelastungen durch die US-Steuerreform sei das unbereinigte Nettoergebnis auf -40 Mio. USD oder -0,18 USD je Aktie gefallen. Das bereinigte Nettoergebnis habe sich dagegen um 7% auf 101 Mio. USD oder 0,43 USD je Aktie verbessert.Kürschner habe seine Gewinnschätzungen für 2018 bis 2020 angehoben und ermittle aus ihrem DCF-Modell einen fairen Wert von rund 35 USD. Das Kursziel des Analysten von 28,50 EUR (unverändert) orientiere sich an dem DCF-Modell und einem Wechselkurs EUR/USD von 1,24.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die QIAGEN-Aktie. (Analyse vom 01.02.2018)