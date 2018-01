XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

26,78 EUR +0,64% (09.01.2018, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

26,91 EUR +1,36% (09.01.2018, 15:49)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NASDAQ-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung.



Zum 30. September 2016 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (09.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Das Unternehmen gebe meldungstechnisch im neuen Jahr direkt Gas. Man habe eine Reihe von Produkt- und Serviceerweiterungen für das NGS-Portfolio eingeführt. Es umfasse universelle Lösungen für jeden NGS-Sequenzierer und das GeneReader NGS System. QIAGEN habe sich das Ziel gesetzt, den NGS-bezogenen Umsatz 2018 auf mehr als 140 Mio. US-Dollar von über 115 Mio. im Vorjahr zu steigern."QIAGEN baut seine Präsenz im Bereich des Next-Generation-Sequencing mit zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz weiter aus. Das verdanken wir innovativen Lösungen für schnellere und bessere Ergebnisse auf jeder NGS-Plattform sowie der schnellen Verbreitung des GeneReader NGS Systems", so Peer M. Schatz, Chief Executive Officer. "Unser Wachstumsplan für 2018 enthält den rapiden Ausbau der neuen Enterprise Genomic Services. Diese unterstützen unsere Kunden bei der schnellen und risikofreien Entwicklung neuer Genpanels, die für die Umsetzung biomedizinischer Erkenntnisse in die klinische Gesundheitsfürsorge unerlässlich sind. Auch für unser GeneReader NGS System sind signifikante Erweiterungen geplant: die Einführung einer neuen, proprietären Chemie der dritten Generation und eine Reihe von Genpanels basierend auf QIAGENs digitalen NGS-Technologie."Ferner habe man den Abschluss einer neuen Kooperation mit DiaSorin melden können. Ziel sei die Bereitstellung von QIAGENs diagnostischem QuantiFERON-TB Test für DiaSorins vollautomatische Analyseplattform LIAISON. Kunden beider Unternehmen werde dadurch die Verarbeitung von QIAGENs QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) Tests auf der LIAISON-Gerätefamilie ermöglicht. QFT-Plus markiere die vierte Generation des QuantiFERON-TB Tests, der als moderner Goldstandard für den Nachweis latenter Infektionen mit Tuberkulose (TB) gelte. Ein solcher Test könnte in Zukunft an Bedeutung gewinnen.Anleger sollten deswegen ein positives charttechnisches Signal wie den Ausbruch über die 200-Tage-Linie sowie die Marke von 28 Euro abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen QIAGEN-Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2018)Börsenplätze QIAGEN-Aktie: