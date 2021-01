Steigende Rohstoffpreise sowie Inflationserwartungen und ein positiveres Momentum sprächen neben der zunehmenden US-Staatsverschuldung für weiter steigende Zinsen. Die große Frage sei, bei welchem Renditeniveau die FED einschreite und eine "Yield Curve Control" ins Spiel bringe. Die FED dürfte unserer Meinung nach spätestens bei einem 1,5%-Level für 10-jährige US-Staatsanleihen nervös werden, so Dr. Bernd Meyer weiter.



Die Q4-Unternehmensberichtssaison habe mit den Zahlen der großen US-Banken Fahrt aufgenommen. Bisher sähen die Unternehmenszahlen dank größtenteils positiver Überraschungen vielversprechend aus. Beim STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten bisher hingegen kaum Unternehmen berichtet. Dort seien insbesondere die möglichen Auswirkungen der Lockdowns auf die Q4-Zahlen von Bedeutung.



Zentralbankseitig würden die EZB am 21. Januar und die FED am 27. Januar tagen. Politisch werde es neben den Covid-19-Entscheidungen am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident und am 25. bis 29. Januar beim World Economic Forum spannend. Am morgigen Dienstag würden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Am Mittwoch würden die Inflationskennzahlen für Europa und Großbritannien folgen. Spannend werde es am Freitag, an dem eine Großzahl an vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Januar publiziert werde. (18.01.2021/ac/a/m)







Steigende Gewinnschätzungen der Analysten und Konjunkturoptimismus haben für einen freundlichen Jahresstart gesorgt, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Asiatische Schwellenländer, US-Small-Caps und britische Aktien hätten besonders zugelegt. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und sichere Staatsanleihen hätten hingegen unter einem Renditeanstieg gelitten. 10-jährige US-Staatsanleiherenditen hätten erstmals seit März 2020 die wichtige 1-Prozentmarke überschritten - u.a. weil Joe Biden nach der gewonnenen Georgia-Wahl nun auch über eine Senatsmehrheit verfüge und mehr von seinen fiskalischen Vorhaben umsetzen könne, auch wenn er aufgrund der knappen Mehrheit Kompromisse mit den Republikanern eingehen dürfte.