- Binnenmarktstärke: Trotz zuletzt leichter Erholungssignale setze der weltweit schwächelnde Handel den exportabhängigen Industriesektoren weiter zu. Der Bau- und der Dienstleistungssektor hingegen würden von der geringen Arbeitslosigkeit und den niedrigen Zinsen profitieren.



- Situation in Deutschland: Deutschlands stark exportorientiertes Wirtschaftsmodell stoße an seine Grenzen. Es sei fraglich, ob von hier Impulse für eine bessere EU-Integration oder zukunftsorientierte Investitionen kommen würden.



- Politische Zersplitterung: An die Stelle des bekannten Zwei-Parteien-Systems sei eine stärker zersplitterte Politlandschaft getreten. Hiervon würden populistische Parteien nicht zwangsläufig profitieren, gleichwohl nehme die Unsicherheit zu.



Renten: Getragen vom Rückenwind durch das Ankaufprogramm der EZB und die Flucht in sichere Häfen zu jedem Preis hätten sich alle Segmente des Rentenmarkts 2019 sehr positiv entwickelt. Damit sei 2020 nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial gegeben. Das Angebot an Investment-Grade-Titeln sei durch die Notenbankankäufe und die Zuflüsse in Rentenfonds sehr knapp, was die Kurse stützen sollte. Im Segment der Hochzinsanleihen sei mit steigenden Ausfallraten zu rechnen. Diese sollten sich jedoch mit Blick auf die stabile Konjunktur im Rahmen halten. Die Experten würden weiterhin Wertpotenzial im Investment-Grade-Bereich sehen. Aus taktischer Sicht liege der Fokus der Experten im Hochzinssegment auf Titeln mit B Rating, da sich hier großes Aufholpotenzial biete.



Aktien: US-Aktien seien nach traditionellen Maßstäben (wie dem Shiller-KGV) hoch bewertet. Hier bestehe kaum noch Aufwärtspotenzial. In relativer Sicht gelte die Präferenz der Experten daher europäischen Aktien. Insbesondere bei den zu Unrecht abgehängten Nebenwerten aus Frankreich sei weiterhin viel Raum für eine Neubewertung gegeben.



Private Equity: Auch die Private-Equity-Branche könne auf ein Boomjahr zurückblicken. Der Trend hin zum Rückzug von der Börse dürfte das Segment im kommenden Jahr weiter unterstützen. Angesichts der hohen Bewertungen und hochpreisiger Transaktionen biete hier der Sekundärmarkt das attraktivere Risiko-/Chancen-Profil.



Neue Ansätze des Investierens - KI und Nachhaltigkeit: In diesem Umfeld ist es entscheidend, unsere Art des Investierens zu überdenken bzw. neu zu denken, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. Die Analyse von Portfolios mittels künstlicher Intelligenz erlaube es den Experten, maßgebliche Trends der kommenden Jahre zu antizipieren und die diesbezüglich aussichtsreichsten Unternehmen zu identifizieren. Eine eng in den Investmentprozess integrierte Analyse von ESG-Kriterien ermögliche tiefere Einblicke in die Unternehmen und eine eingehendere Beleuchtung bestimmter Risiken, die bei einer klassischen Analyse unberücksichtigt bleiben würden (Klimarisiko, Reputationsrisiko usw.). Beide Trends würden langfristigen Investoren in den kommenden Jahren enorme Anlagechancen eröffnen.



Auf den Punkt gebracht bedeute das, dass die Experten Aktien den Vorzug gegenüber Anleihen geben würden, Europa gegenüber den USA und dem Faktor Größe (Small Caps) gegenüber Momentum. Risiken für das Szenario der Experten seien vor allem: Ein unerwarteter Anstieg der Inflation mit steigenden Anleihenrenditen, was wiederum auf die Bewertungen von Aktien durchschlagen würde. Geopolitische Krisen könnten schnell aufflammen mit unvorhersehbaren Folgen. Die Welt werde fragil bleiben. Unsere Anlagestrategien müssen daher entsprechend flexibel sein, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. (16.01.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Laurent Denize, Global Co-CIO bei ODDO BHF Asset Management, blickt in der Q1-Investmentstrategie von ODDO BHF Asset Management zurück auf das Jahr 2019 und zieht daraus Lehren für das Jahr 2020.Neben dem globalen Marktumfeld betrachte er verschiedene Anlageklassen sowie neuere Ansätze des Investierens:Anleger hätten letztes Jahr wenig falsch machen können, hätten sie nur den Mut zum Investieren gehabt. Alle maßgeblichen Anlageklassen hätten zugelegt. Trotz zweistelligen Wachstums an nahezu allen Aktienmärkten hätten Aktienfonds Abflüsse in Rekordhöhe in einem politisch turbulenten Marktumfeld verzeichnet, das geprägt gewesen sei von nachlassendem Wachstum. Im Rückblick auf ein besser als erwartet ausgefallenes 2019 - welche Lehren würden sich für 2020 ziehen lassen?Wachstumsstabilisierung: Im letzten Jahr habe sich das weltweite Wirtschaftswachstum bei rund 3 Prozent stabilisiert. Das liege zwar deutlich unterhalb der 2017 erreichten 4 Prozent, sei aber auch weit entfernt von der vom Markt befürchteten Rezession. Die USA hätten anschließend kaum Wachstumseinbußen verzeichnet. In der Eurozone und insbesondere im export- und autoabhängigen Deutschland seien die Zahlen hingegen deutlich schwächer ausgefallen. Aber auch hier würden die Experten für nächstes Jahr nicht von einer weiteren Verschlechterung ausgehen. Trotz des konjunkturellen Rückenwinds müssten sich Anleger mit der Aussicht auf ein fragiles Marktumfeld in 2020 anfreunden. Fünf Punkte seien hier von besonderer Bedeutung:- Unterstützende Geldpolitik: In Reaktion auf die erhöhte politische Unsicherheit habe die US-Notenbank eine geldpolitische Kehrtwende vollzogen. Andere Notenbanken, wie die EZB, hätten es ihr nachgetan. Nach drei Zinssenkungen in 2019 werde sich die US-Notenbank im Wahljahr 2020 voraussichtlich zurückhalten. Ungeachtet der ultralockeren Geldpolitik sei die Inflation auf beiden Seiten des Atlantiks niedrig geblieben. Aufgrund sowohl interner Faktoren, wie steigende Löhne, als auch externer Einflussgrößen, wie etwa höhere Importpreise, würden die Experten davon ausgehen, dass die Inflation über kurz oder lang anziehen dürfte.