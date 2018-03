Tradegate-Aktienkurs Prudential-Aktie:

22,00 EUR -0,77% (15.03.2018, 11:34)



London Stock Exchange-Aktienkurs Prudential-Aktie:

GBP 19,51 +1,72% (15.03.2018, 12:18)



ISIN Prudential-Aktie:

GB0007099541



WKN Prudential-Aktie:

852069



Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PRU



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Prudential-Aktie:

PUKPF



Kurzprofil Prudential plc:



Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) ist eines der führenden Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit. Neben einem breiten Spektrum an Versicherungsprodukten und Fonds bietet die Unternehmensgruppe Leistungen als Direktbank an. Dazu gehören neben Internet- und Telefon-Banking auch der Abschluss von Hypotheken. (15.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prudential-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Prudential plc (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF).Das operative Ergebnis im Kerngeschäft habe in H2 mit 2,34 (Vj.: 2,21) Mrd. GBP leicht über den Erwartungen gelegen. Das Zahlenwerk sei aber in den Hintergrund geraten, weil Prudential die Abspaltung (im Wege eines Spin-Offs) des in Großbritannien und Kontinentaleuropa tätigen Lebensversicherers und Vermögensverwalters M&G Prudential angekündigt habe. Ferner verkaufe das Unternehmen einen Teil des britischen Annuitäten-Portfolios im Wert von 12 Mrd. GBP an Rothesay Life, was 2018 mit einem voraussichtlichen Vorsteuerverlust von 500 Mio. GBP einhergehe.Wie von dem Analysten vermutet, sei die Zusammenlegung der Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsaktivitäten 2017 nur der erste Schritt auf dem Weg zur Trennung des etablierten Geschäfts in Europa von dem Wachstumsgeschäft in Asien, den USA und Afrika gewesen. Ob sich die Abspaltung für die Prudential-Aktionäre als wertschaffend erweise, lasse sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Investoren scheinen die Ankündigung aber zunächst zu goutieren, so Rießelmann. Das Wertpapier sei gestern (14.03.) um 6% gestiegen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt das "halten"-Votum für die Prudential-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 20,00 GBP. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze Prudential-Aktie: