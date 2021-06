Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

86,37 EUR -0,18% (02.06.2021, 10:45)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

85,83 EUR +1,08% (01.06.2021)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (02.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX).Prosus wolle die Beteiligung am südafrikanischen Mutterkonzern Naspers deutlich erhöhen. Naspers-Aktionäre sollten das Angebot bekommen, um ihre Anteile in neue Aktien von Prosus tauschen zu können. Beide Seiten hätten eine Aktientransaktion vereinbart, bei der Prosus maximal 45,4% der Stammaktien von Naspers übernehmen und am Ende bei einer Beteiligung von 49,5% landen würde. Der Streubesitz von Prosus werde sich bei vollständiger Ausnutzung des Angebots mehr als verdoppeln (aktuell: 24,9%; Anteilsbesitz Naspers: 72,5%).Die für das dritte Quartal geplante Offerte solle laut Unternehmensangaben sowohl für Naspers als auch für die Prosus-Aktionäre sofortigen und längerfristigen Wert schaffen. Prosus verspreche sich hierdurch eine höhere Bewertung der eigenen Aktien und durch einen steigenden Streubesitz mehr Gewicht im Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 und einen regeren Handel der Papiere.Mit dem Schritt versuche die Holding zudem erneut, den Bewertungs-Abschlag zu den Beteiligungen zu verringern. Prosus habe bereits Ende vergangenen Jahres ein umfangreiches Programm zum Rückkauf eigener Aktien sowie zum Kauf von Papieren der Muttergesellschaft gestartet und das mit einem Mangel an geeigneten Investitionsalternativen und der relativ gesehen geringen Bewertung des Unternehmens begründet. Auf Basis des NAV-Modells habe der Analyst für die Prosus N-Aktie ein neues Kursziel von 93,00 (alt: 100,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,11 Euro je Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Prosus-Aktie: