Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:

93,13 EUR -1,54% (12.04.2021, 11:26)



Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

93,04 EUR -1,53% (12.04.2021, 11:19)



ISIN Prosus-Aktie:

NL0013654783



WKN Prosus-Aktie:

A2PRDK



Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

1TY



Amsterdam Ticker-Symbol Prosus-Aktie:

PRX



Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (12.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) von 97,00 Euro auf 100,00 EuroProsus habe einen Teil (2%) seiner Tencent-Beteiligung für 14,6 Mrd. USD verkauft. Der Konzern habe sich hierdurch von 191,89 Mio. Tencent-Aktien für 595 HKD je Stück getrennt, was einem Abschlag von 5,5% zum Schlusskurs vom 07.04. entsprochen habe. Der Anteil von Prosus an Tencent habe sich somit von 30,9% auf 28,9% reduziert. Den Erlös wolle Prosus - neben allgemeinen Unternehmenszwecken - in die finanzielle Flexibilität sowie in weiteres Wachstum investieren. Darüber hinaus machte Prosus deutlich, keine weiteren Tencent-Anteile (war und ist die mit weitem Abstand wichtigste Beteiligung) für mindestens die nächsten drei Jahre verkaufen zu wollen, so der Analyst von Independent Research. Die liquiden Mittel würden sich durch den Anteilsverkauf deutlich erhöhen. Laut dem letzten Stand vom 30.09.2020 habe Prosus über liquide Mittel in Höhe von 3,66 Mrd. USD verfügt.Jost habe seine EPS-Prognosen erhöht (2020/21e: 3,29 (alt: 2,98) USD; 2021/22e: 4,20 (alt: 3,72) USD; 2022/23e: 5,19 (alt: 3,72) USD).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, votiert weiterhin mit "halten" für die Prosus N-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 12 Monate: 0,11 Euro/Aktie). Aufgrund der Beteiligungen profitiere Prosus zurzeit signifikant von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche den Digitalisierungstrend beschleunigen würden. (Analyse vom 12.04.2021)Börsenplätze Prosus-Aktie: