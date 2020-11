Amsterdam-Aktienkurs Prosus-Aktie:

Kurzprofil Prosus N.V.:



Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) ist ein Unternehmen aus den Niederlanden. Die Tochterfirma des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers ist laut eigenen Angaben eine global agierende Internetgruppe und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prosus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Prosus N.V. (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Prosus sei eine Abspaltung des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers. Bei Prosus funktioniere es mit der Outperformance nicht. Der Wert sei mehr oder weniger in einer Seitwärtsbewegung. Jetzt komme es zu den Aktienrückkäufen von 5 Mrd. - sowohl für Prosus als auch für Naspers. Der Aktienprofi finde es nicht ganz sinnvoll. Prinzipiell seien das aber gute Nachrichten für Anleger: Wenn sich die Zahl der Aktien letztendlich verringere, dürfte es den Kurs stützen und eine Art Katalysator darstellen. Dann könnte die Prosus-Aktie über den Widerstand rauskommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Prosus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Prosus-Aktie:88,14 EUR +2,18% (02.11.2020, 14:08)