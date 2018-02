Börsenplätze Progress-Werk Oberkirch-Aktie:



Kurzprofil Progress-Werk Oberkirch AG:



Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) (ISIN: DE0006968001, WKN: 696800, Ticker-Symbol: PWO) ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von anspruchsvollen Metallkomponenten und Systemen in Leichtbauweise für Sicherheit und Komfort im Automobil. Im Laufe ihrer 95-jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat die Gesellschaft ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Der deutsche Standort Oberkirch zählt heute über 1.500 Mitarbeiter. Mit weiteren Standorten in Kanada, der Tschechischen Republik, China und Mexiko ist der Konzern global vertreten und beschäftigt weltweit ca. 3.100 Mitarbeiter.



PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie für Entwicklung und Produktion innovativer Produkte in den Bereichen Mechanische Komponenten für Elektrik und Elektronik, Sicherheitskomponenten für Airbag, Sitz und Lenkung sowie Komponenten und Subsysteme für Karosserie und Fahrwerk. (28.02.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Progress-Werk Oberkirch-Aktienanalyse von Investmentanalyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Progress-Werk Oberkirch AG (ISIN: DE0006968001, WKN: 696800, Ticker-Symbol: PWO).PWO habe Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 berichtet. Der Umsatz in Höhe von 461,0 Mio. EUR (+12,5%) habe die Überwartungen (LBBWe: 456,8 Mio. EUR; Guidance rund 450 Mio. EUR) übertroffen. Adjustiert um erhöhende Materialpreiseffekte (25 Mio. EUR) habe das organische Wachstum rund 6% erreicht. Das EBIT sei auf 20,5 Mio. EUR (VJ 19,7 Mio. EUR) bzw. eine operative Marge von 4,4% (VJ 4,8%) gestiegen. Adjustiert um Währungseffekte habe das bereinigte EBIT 23,4 Mio. EUR (VJ 21,6 Mio. EUR) bzw. eine Marge von 5,1% (VJ 5,3%) erreicht und damit im Rahmen der Unternehmensprognose (23 bis 24 Mio. EUR) gelegen. Während das Ergebnis in Tschechien und im NAFTA-Raum gestiegen sei, habe das Wachstum die Profitabilität in Deutschland und China belastet.Der Free Cash Flow in 2017 sei mit 4,3 Mio. EUR (VJ 13,0 Mio. EUR) positiv gewesen. Eine deutliche Verbesserung sei hier in Q4/17 mit rund 10,3 Mio. EUR (VJ -7,2 Mio. EUR) erzielt worden, wobei höherer Kundenanzahlungen geholfen hätten.Das Neugeschäft von PWO habe mit 300 Mio. EUR erwartungsgemäß deutlich unter dem Rekordvolumen 2016 (730 Mio. EUR) gelegen.Der Analyst habe seine Umsatzschätzungen etwas nach oben angepasst. Mit seinen aktualisierten DCF- und Multiple-Bewertungsmodellen ermittle er für die PWO-Aktie einen fairen Wert von rund 58 EUR.Damit bestätigt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 58,00 EUR für die Progress-Werk Oberkirch-Aktie . Als größtes Risiko sehe er niedrigere Kundenabrufe durch eine schwächere Automobilnachfrage. (Analyse vom 28.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link