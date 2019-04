München (www.aktiencheck.de) - Auch für den April bleiben die unabhängigen Vermögensverwalter, welche DAB BNP Paribas monatlich befragt, optimistisch, so die Analysten der DAB BNP Paribas.Für Marc Cavatoni, Leiter der Vermögensverwaltung und Prokurist der nowinta Vermögensverwaltung GmbH, stünden die Zeiten gut für einen Einstieg: "Die Sorge vor stärker steigenden Zinsen in den USA wurde in den letzten Notenbanksitzungen entkräftet. Zudem reduzierte sich unseres Erachtens auch die Befürchtung, dass die Wirtschaft - sowohl in den USA als auch in anderen Ländern der Welt - in eine Rezession abdriften könnte. Der Markt kommt also aktuell wieder zu einer ‚Normalisierung‘ und konzentriert sich auf die Unternehmens- und Wirtschaftsdaten, die sich als sehr robust erweisen. Die Schwankungen von bis zu 20% in wenigen Monaten, wie wir sie in den letzten beiden Quartalen gesehen haben, sind typisch für einen Spätzyklus eines wirtschaftlichen Aufschwungs und werden uns unseres Erachtens auch in den kommenden Monaten begleiten. Hier ist es wichtig, einen klar fundierten Investmentprozess zu haben, der Übertreibungen in beide Richtungen erkennt und auch für sich nutzt. Allen, die trotz mehrjähriger Nullzinsphase noch immer nicht investiert sind, empfehlen wir einen Einstieg gestreckt über mehrere Monate, idealerweise verbunden mit einem Sparplan."Für den Profi-Börsentrend befrage die DAB jeden Monat rund 30 unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Einschätzung der Aktienmärkte. (01.04.2019/ac/a/m)