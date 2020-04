Börsenplätze Procter & Gamble-Aktie:



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (08.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In turbulenten Zeiten wie diesen würden sich viele Anleger nach Sicherheit und Stabilität sehnen. Das zeige sich auch im TSI-Branchen-Ranking. Hier sei der konservative Haushaltswaren-Sektor mit ganz oben zu finden. Zu den Schwergewichten des Sektors gehöre die Aktie von Procter & Gamble. In wenigen Wochen gebe das Unternehmen Einblicke in die Geschäftsbücher.Zwar sei die Notierung von Procter & Gamble in der aktuellen Coron-Krise nicht von den Kurskapriolen verschont geblieben, dennoch stehe das Unternehmen nach wie vor gut da und die Erholungsbewegung sei im vollen Gange. Bis zum letzten Verlaufshoch im Februar würden nur noch rund 13 Prozent fehlen. Die Bekanntgabe der Zahlen am 21. April könnte für den nötigen Aufwärtsschub sorgen.Analysten würden vorab mit soliden Gewinnen des Unternehmens im zweiten Quartal 2020 rechnen. Insgesamt dürfte sich die Corona-Kise weniger stark auf den Haushaltsgüterkonzern auswirken als auf andere Branchen. Zudem sollten Kostensenkungen und Einsparungen den Gewinn von Procter & Gamble weiter steigen lassen, so die Experten von Zacks. Zudem dürfte das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von sechs bis acht Milliarden Dollar fortgesetzt werden.Procter & Gamble zähle zu den solidesten Aktien weltweit. Das Geschäftsmodell sei krisenfest und langfristig profitabel. Die Geschäftszahlen dürften dies nochmals bestätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Procter & Gamble, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.