XETRA-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

143,88 EUR -0,10% (20.01.2022, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:

162,77 USD +1,02% (20.01.2022, 16:26)



ISIN Procter & Gamble-Aktie:

US7427181091



WKN Procter & Gamble-Aktie:

852062



Ticker-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PRG



NYSE-Symbol Procter & Gamble-Aktie:

PG



Kurzprofil Procter & Gamble Co.:



Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) ist ein in 70 Ländern vertretener US-Konsumgüter-Konzern mit Hauptsitz in Cincinnati, Ohio (USA). Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1837. Procter & Gamble hat sich seit seiner Gründung u.a. durch Entwicklungen im Konsumgütermarkt einen Namen gemacht und hat immer wieder neue Wege im Marketing beschritten. Besonderes Kennzeichen ist das ausschließlich an den einzelnen Marken orientierte Marketing, während der Konzern und sein Name meist im Hintergrund bleiben. Procter & Gamble gilt daher auch als Pionier des Markenmanagements. (20.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Procter & Gamble-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Procter & Gamble Co. (P&G) (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) unter die Lupe.Die Stellung von Procter & Gamble als global agierendes Blue-Chip-Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und Schleifer sehe das Unternehmen durch die strategische Positionierung in einer guten Ausgangslage und für die Zukunft gerüstet. Die Bewertungsniveaus würden noch ein wenig Spielraum für weitere Kursanstiege zulassen. Allerdings liege sein Kursziel inklusive Dividendenrendite unter der +10%-Marke, sodass weiterhin noch keine Kaufempfehlung gerechtfertigt erscheine. Schleifer belasse daher die Empfehlung für die Aktie in Erwartung eines besseren Wiedereinstiegszeitpunkts auf "halten". Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.Tradegate-Aktienkurs Procter & Gamble-Aktie:143,18 EUR +0,79% (20.01.2022, 16:39)