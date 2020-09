Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.09.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).ProSiebenSat.1 und der Partner General Atlantic hätten die Übernahme des US-amerikanischen Online-Dating-Unternehmens The Meet Group vollzogen. Der MDAX-Konzern habe die Übernahme des US-Unternehmens The Meet Group über die Tochter NuCom, an der auch der Finanzinvestor General Atlantic mit rund 28% beteiligt sei, für einen Unternehmenswert von rund 500 Mio. USD im März angekündigt. Nachdem die Parship Group aus der NuCom herausgelöst worden sei, bilde nun der als ParshipMeet Group firmierende Unternehmenszusammenschluss die neue Online-Dating-Säule von ProSiebenSat.1 mit einem Unternehmenswert von über 1 Mrd. Euro. Für 2022 würden die Gesellschafter ein IPO der ParshipMeet Group anstreben.An der ParshipMeet Group besitze ProSiebenSat.1 53% der Anteile, General Atlantic 43% und das Management 4%. Die ParshipMeet Group habe ihre Nutzerbasis trotz der Corona-Pandemie ausbauen können und in H1/2020 einen pro-forma Umsatz von 246 Mio. Euro und ein pro-forma bereinigtes EBITDA von 52 Mio. Euro erzielt. Dies entspreche einem pro-forma Umsatzwachstum von ca. 28% y/y und einem pro-forma bereinigten EBITDA-Anstieg von ca. 71% y/y. Für den Online-Dating- und Live-Video-Markt gehe ProSiebenSat.1 in den kommenden zwei Jahren von zweistelligen Wachstumsraten aus.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,40 Euro/Aktie) bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Aktie von ProSiebenSat.1 weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde bei 8,50 Euro belassen. (Analyse vom 08.09.2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,525 EUR +0,67% (08.09.2020, 10:55)