Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,385 EUR -0,67% (26.06.2019, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,455 EUR +0,04% (26.06.2019, 11:16)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TV-Senderkette ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Mediakonzern wolle mit seiner jüngst gestarteten Streaming-Plattform Joyn der Konkurrenz etwas entgegensetzen. Zum Beginn werbe Joyn u.a. mit der dritten Staffel der Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim um Zuschauer.ProSiebenSat.1 gebe in Sachen Streaming Gas. Das sei gut so, denn auch die Wettbewerber seien kreativ und innovativ unterwegs. RTL habe bereits zuvor begonnen, seinen Streamingdienst TV Now deutlich auszubauen. In Sachen Werbevermarktung möchten RTL und ProSiebenSat.1 bald auch gemeinsam Geschäfte machen: Sie hätten eine Plattform gegründet, die Kunden zielgenauere Werbung ermöglichen solle. Das Vorhaben stehe allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.Über seine Nucom Group sei ProSiebenSat.1 sowohl auf Dating-Portalen als auch auf anderen Onlineplattformen vertreten, z.B. bei Verivox, wo Verbraucher Tarife etwa im Bereich Energie, Versicherungen und Finanzen vergleichen könnten.Das Portalgeschäft des Medienkonzerns mache rund ein Fünftel des Umsatzes aus. In den nächsten rund fünf Jahren peile Unternehmenschef Max Conze eine Verdopplung der Erlöse der digitalen Handelsplattformen an.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" hält die ProSiebenSat.1-Aktie für völlig unterbewertet. Kursziel: 20 Euro, Stopp: 11,50 Euro. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: