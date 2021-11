XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,69 EUR -1,94% (09.11.2021, 11:51)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (09.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Der Konzernumsatz sei in Q3/2021 wie erwartet deutlich um 15% auf 1,06 (Vj.: 0,92; Analystenschätzung: 1,04; Marktkonsens: 1,05) Mrd. Euro geklettert. Das Kerngeschäft (Entertainment) habe dabei dank des erneut deutlichen Anstiegs der Werbeerlöse (+18% y/y auf 535 Mio. Euro) erneut einen signifikanten Anstieg (+15% y/y auf 755 (Vj.: 655) Mio. Euro) verzeichnen können. Des Weiteren seien zwar auch die Erlöse des Dating-Geschäfts erneut deutlich um 53% auf 129 (Vj.: 84) Mio. Euro gestiegen, allerdings sei es auf organischer Basis - wie bereits im Vorquartal - zu einem Umsatzrückgang von -2% y/y gekommen. Für das kommende Jahr sei ein Börsengang der Sparte geplant. Das bereinigte Konzern-EBITDA habe einen weniger deutlich als erwarteten Anstieg um 9% auf 162 (Vj.: 149; Analystenschätzung: 176; Marktkonsens: 176) Mio. Euro verzeichnet. Der Ausblick für 2021 sei zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht worden.Jost habe seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS (berichtet): 1,52 (alt: 1,34) Euro bzw. 1,43 (alt: 1,12) Euro (bereinigt)) und für 2022e (u.a. EPS (berichtet und bereinigt): 1,46 (alt: 1,40) Euro) angehoben.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,70 Euro/Aktie) stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die ProSiebenSat.1-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 14,50 Euro auf 13,00 Euro gekappt. Die aktuell positive Entwicklung sei nach Erachten des Analysten nur eine Momentaufnahme und auch den schwachen Vorjahreswerten geschuldet. (Analyse vom 09.11.2021)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,685 EUR -2,26% (09.11.2021, 11:59)