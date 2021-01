Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (22.01.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).ProSiebenSat.1 habe gestern vorläufige Eckdaten für das vierte Quartal 2020 bekannt gegeben. Demnach seien der Umsatz um 10,1% auf 1,49 (Vj.: 1,35; Analysten-Prognose: 1,33; Marktkonsens: 1,43) Mrd. Euro und das bereinigte EBITDA ebenfalls um 10,1% auf 372 (Vj.: 338; Analysten-Prognose: 342; Marktkonsens: 314) Mio. Euro gestiegen, womit die Erwartungen hätten übertroffen werden können. Auch die eigenen Jahreszielsetzungen habe der Konzern damit übertreffen können (Umsatz Ist: 4,04 (Ausblick: 3,85-3,95) Mrd. Euro; bereinigtes EBITDA Ist: ca. 700 (Ausblick: 600 bis 650) Mio. Euro).Laut Unternehmensanagaben hätten alle Segmente zu dem starken Jahresschlussquartal beigetragen. Treiber sei hierbei insbesondere das Wachstum im Werbegeschäft im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewesen. Zuvor sei der Konzern hier für das Q4 von einem Rückgang der Werbeerlöse im einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Wie bereits angekündigt, gehe der Konzern davon aus, dass die aktuellen Lockdown-Maßnahmen in den Kernmärkten insbesondere das Werbegeschäft in Q1 im Vergleich zum Vorjahr beeinträchtigt würden. Für Q2 werde aber im Entertainment-Segment mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 0,86 (alt: 0,70) Euro; bereinigt: 0,95 (alt: 0,88) Euro) und für 2021 (berichtet und bereinigt: 1,36 (alt: 1,29) Euro) angehoben.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,40 Euro je Aktie) bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Aktie von ProSiebenSat.1 weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 10,00 auf 11,30 Euro angehoben. (Analyse vom 22.01.2021)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,275 EUR +3,74% (22.01.2021, 12:32)