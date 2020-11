Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (09.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) und erhöht das Kursziel von 10,50 auf 14 Euro.Der Unterföhringer Konzern habe mit deb veröffentlichten Q3-Zahlen positiv überraschen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe ProSiebenSat.1 von konjunkturbedingt anziehenden Werbemärkten profitiert, aber auch von einer positiven Entwicklung der Internetgeschäfte im Bereich Partnervermittlung und des Online-Beauty-Anbieters Flaconi sowie von seinen Kostensenkungsmaßnahmen. Darüber hinaus nehme der Konzernumbau Strukturen an und werde trotz der Corona-Krise konsequent fortgeführt. Insgesamt würden sich dem Anleger vor diesem Hintergrund angesichts der attraktiven Bewertung wieder mehr Chancen als Risiken bieten.Entsprechend stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, die ProSiebenSat.1-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von halten auf kaufen hoch und hebt das Kursziel von 10,50 auf 14 Euro an. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:11,395 EUR +4,06% (09.11.2020, 12:40)