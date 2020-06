Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,20 EUR -3,00% (24.06.2020, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

10,185 EUR -2,40% (24.06.2020, 15:56)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (24.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie tendiere seit Tagen an der 10-Euro-Marke seitwärts. Unterdessen habe es jedoch gleich mehrere positive Nachrichten für Anleger gegeben - u.a. ein bekannter Investor seine Position ausgebaut. Außerdem habe sich ein Sender der Mediengruppe zumindest ein kleines Paket an Übertragungsrechten gesichert.Sat.1 habe überraschend die Live-Rechte an neun Fußballspielen in Deutschland erworben. Zum Paket hätten Übertragungen am 1.,17. und 18. Spieltag gehört. Dazu kämen Supercup, Relegationsspiele und der Auftakt in der 2. Bundesliga. Der Rechteerwerb passe zur Strategie von ProSiebenSat.1, sich wieder mehr auf Unterhaltung mit regionalem Bezug zu konzentrieren. Über den Kaufpreis sei zunächst nichts bekannt geworden.Unterdessen habe KKR seinen Anteil an ProSieben auf 6,61% aufgestockt. Darüber hinaus sei über die Norges Bank mittlerweile auch der norwegische Staat mit mehr als 5% bei der deutschen Sendergruppe dabei.Die Werbeumsätze im klassischen TV-Geschäft seien bei ProSiebenSat.1 zuletzt 40% eingebrochen. Der Kurs der ProSiebenSat.1-Aktie dürfte allerdings durch das (bekannte) Interesse namhafter Investoren nach unten relativ gut abgesichert sein. Langfristig bestehe zudem immer noch deutliches Aufwärtspotenzial, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link