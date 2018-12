Kursziel

ProSiebenSat.1 Media-Aktie

(EUR) Rating

ProSiebenSat.1 Media-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Overweight J.P. Morgan Daniel Kerven 10.12.2018 18,50 Hold Deutsche Bank Laurie Davison 03.12.2018 24,00 Buy Berenberg Sarah Simon 21.11.2018 16,60 Underperform Credit Suisse Joseph Barnet-Lamb 20.11.2018 25,00 Buy Société Générale Christophe Cherblanc 15.11.2018 20,00 Hold Kepler Cheuvreux Conor O'Shea 15.11.2018 18,00 Neutral Macquarie Giasone Salati 12.11.2018 19,00 Halten Independent Research Markus Friebel 09.11.2018 28,00 Neutral Oddo BHF Jerome Bodin 09.11.2018 18,45 Neutral UBS Richard Eary 09.11.2018 20,00 Hold HSBC Christopher Johnen 09.11.2018 22,00 Equal Weight Barclays Julien Roch 09.11.2018 19,00 Hold CFRA Adrian Ng 08.11.2018 23,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 08.11.2018 31,00 Kaufen LBBW Achim Wittmann 08.11.2018

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.12.2018/ac/a/d)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) nach Quartalszahlen zu? 31,00 oder 16,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ProSiebenSat.1 Media-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die ProSiebenSat.1 Media AG hat am 08.November ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 08.11.2018 zu entnehmen ist, sei der Umsatz bei ProSiebenSat.1 im dritten Quartal nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1% auf 892 Mio. Euro gewachsen. Für 2018 gehe der TV-Sender von einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf rund 4 Mrd. Euro aus (2017: 4,1 Mrd. Euro). Grund sei, dass das Video-on-Demand-Portal Maxdome, der Online-Fitness-Anbieter 7NXT und der Reiseveranstalter Tropo im Rest des Jahres nicht mehr in die Konzernzahlen eingehen würden. Im dritten Quartal sei der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um ein Drittel auf 187 Mio. Euro zurückgegangen. Der bereinigte Konzernüberschuss sei um etwa ein Viertel auf 75 Mio. Euro gesunken.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ProSiebenSat.1 Media-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von J.P. Morgan, Daniel Kerven, in einer Branchenstudie vom 10.12.2018 das "overweight"-Votum bestätigt. Das Kursziel sei aber von 40,00 auf 30,00 Euro gesenkt. Er rechne im Jahr 2019 mit einer Konjunkturabschwächung. Dabei sollte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen.Die niedrigste Kursprognose für die ProSiebenSat.1 Media-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Joseph Barnet-Lamb hat in einer Analyse vom 20.11.2018 den Titel mit dem Rating "underperform" und einem Kursziel von 16,60 Euro bewertet. Nach einem Kapitalmarkttag habe er nur kleine Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen. Er habe auf eine Abschreibung des Medienkonzerns auf Aktivitäten in den USA verwiesen.