Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) von "halten" auf "verkaufen" herunter.Der Umsatz habe in Q3/2019 wie erwartet um 4% y/y zulegen können. Dabei seien aber erneut die TV-Werbeerlöse rückläufig gewesen (-6% y/y) und seien laut ProSiebenSat.1 "deutlich schwächer als ursprünglich erwartet" ausgefallen. Die Abwärtsdynamik habe sich zudem noch einmal deutlich beschleunigt. Dank der Produktionstochter Red Arrow Studios und den E-Commerce-Unternehmen in der NuCom-Gruppe habe der Erlösrückgang aber überkompensiert werden können. Auf der anderen Seite hätten hohe Investitionen in das Entertainment-Geschäft und in die E-Commerce-Aktivitäten zu deutlichen Rückgängen auf der Ergebnisebene (Konzern) geführt.Die Jahreszielsetzungen für 2019 seien teilweise bestätigt worden, aber der Konzern sehe die EBITDA-Marge nun am unteren Ende der Spanne von 22% bis 25%. ProSiebenSat.1 habe aber betont, dass letztlich alles von der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und des TV-Werbegeschäfts in Q4 - dem traditionell wichtigsten Quartal - abhänge. Dies sei jedoch nur sehr schwer abzuschätzen. Im schlimmsten Fall könnte das bereinigte Konzern-EBITDA laut Unternehmensaussagen im Gesamtjahr auf bis zu ca. 850 Mio. Euro sinken, womit höchstwahrscheinlich auch die Zielsetzung für die EBITDA-Marge verfehlt werden würde. Jost erwarte, dass es hierzu kommen werde.Bei reduzierten Prognosen und einem von 12,50 Euro auf 11,80 Euro gekappten Kursziel stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die ProSiebenSat.1-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 08.11.2019)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:13,41 EUR -1,58% (08.11.2019, 10:56)