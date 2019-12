Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,90 EUR -0,75% (10.12.2019, 16:51)



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

13,895 EUR -0,86% (10.12.2019, 16:50)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Nach einer wochenlangen Hängepartie sei der Aktie von ProSiebenSat.1 vor Kurzem das Break über die bedeutende 200-Tage-Linie gelungen. Doch nun habe sich das Sentiment beim Medienkonzern wieder eingetrübt: Ein neues Abrutschen unter die 200-Tage-Linie drohe. Dabei gebe es gute Neuigkeiten über die Streaming-Plattform Joyn.Joyn erweitere das Angebot mit dem eigenen Sender Primetime rund um amerikanische Filme und Serien. Das habe ProSiebenSat.1 nun bekannt gegeben. Primetime stehe allen Joyn-Nutzern über die Live-TV-Funktion zur Verfügung, sowohl im kostenlosen Bereich der App als auch im Abonnement.Zum Start von Primetime könnten die Zuschauer unter anderem die Comedyserie "Great News", die mehrfach preisgekrönte Thrillerserie Homeland und das historische Seriendrama Reign ansehen würden.Joyn sei vor wenigen Wochen mit dem Kampfpreis von 3,99 Euro gestartet. Die ersten vier Wochen seien sogar kostenlos. Nach einem Vierteljahr erhöhe sich die Gebühr auf 6,99 Euro. Damit sei Joyn günstiger als Netflix, wo der günstigste Tarif bei 7,99 Euro liege.Der charttechnische Durchbruch von ProSiebenSat.1 sei bislang ausgeblieben. Das ändere aber nichts an den vielversprechenden fundamentalen Aussichten für das Unternehmen. Sollte mit Joyn ein nachhaltiger Erfolg gelingen, dürfte der Titel bald merklich höher stehen, zumal die Aktie im europäischen Peergroup-Vergleich klar unterbewertet ist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.