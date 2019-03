Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (29.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der US-Finanzinvestor KKR setze seine Einkaufstour zum Aufbau einer Content-Plattform fort und habe am Freitag die Übernahme der TV-Produktionsfirma i&u TV von Fernsehmoderator Günther Jauch gemeldet. Das Unternehmen produziere unter anderem Formate wie die Talkshow "Stern TV" oder die ARD-Spielshow "Klein gegen Groß". Für KKR sei es bereits die dritte Übernahme innerhalb kurzer Zeit - und weitere könnten folgen.KKR habe sein Interesse am deutschen Mediensektor davor bereits mit der Übernahme der Tele München Gruppe (TMG) und dem Kauf der RTL-Tochter Universal Film untermauert. Ziel sei der Aufbau einer Plattform, die vom Filmset bis ins Kino und zur TV-Auswertung die komplette Wertschöpfungskette mit starker eigener Produktion abdecke. Auch mit Streaming-Anbietern wie Amazon Prime oder Netflix wolle man zusammenarbeiten und für sie Inhalte für den deutschen Markt produzieren.Damals habe der Investor außerdem weitere Übernahmen in der Branche angekündigt, der Fokus liege dabei aber zunächst auf kleineren Unternehmen, habe es heißen.Bereits kurz nach Bekanntwerden der beiden ersten Übernahmen habe "Der Aktionär" in Ausgabe 10/2019 auch ProSiebenSat.1 als potenzielles Ziel für den Finanzinvestor ausgemacht. Denn der TV-Sender decke mit den Sparten Entertainment und Content Production einen großen Teil der Wertschöpfungskette ab, die auch KKR im Visier habe. Hinzu komme die NuCom Group, wo die E-Commerce- und Online-Aktivitäten gebündelt seien. Sie ließe sich notfalls gesondert verkaufen. "Filetiert in kleinere Einheiten wäre durchaus mehr drin als der aktuelle Kurs hergibt", so das Resümee damals.Einzig: Der Markt glaube offenbar (noch) nicht so recht daran. Die latente Übernahme- und Aufspaltungsfantasie habe der ProSieben-Aktie bislang keine positiven Impulse geliefert.Da im operativen Geschäft derzeit kaum etwas für einen Einstieg spricht, sollten höchstens spekulative Anleger auf ein Comeback der Heuschrecke wetten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link