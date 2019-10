Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (18.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 kämpfe sich Schritt für Schritt zurück. Mittlerweile fehle nur noch ein Hauch, bis der Titel die Marke von 13 Euro überwinde. Zuletzt habe ProSiebenSat.1 von einer Reihe von positiven Analystenkommentaren profitiert. Am bullishsten sei J.P. Morgan. Das Kursziel sei der Knaller.ProSiebenSat.1-Aktionäre würden seit Monaten ein Wechselbad der Gefühle erleben. Die Aktie sei weg vom Fenster gewesen, sei dann aufgedreht, sei wieder eingekracht. Derzeit erhole sie sich und sei drauf und dran, die 100-Tage-Linie zu überwinden. Ein Break wäre ein bemerkenswertes Kaufsignal.Die Analysten seien nach wie vor optimistisch für das Münchner Unternehmen. Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung auf "kaufen" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. ProSiebenSat.1 sei der Favorit von Analyst Richard Eary in der europäischen TV-Branche. Die Bewertung liege unter dem Branchenschnitt.Auch Christopher Johnen von HSBC stufe den Titel mit "kaufen" ein. Allerdings habe er das Kursziel von 17 auf 16,50 Euro gesenkt. Aufgrund eines schwachen Septembers dürften die Werbeerlöse des Medienkonzerns im dritten Quartal um sechs Prozent gesunken sein.ProSiebenSat.1 stehe besser da, als es der Aktienkurs widerspiegle. Das klassische TV-Geschäft laufe solide, das Onlinegeschäft sei innovativ und wachse stark. Zudem sei die Aktie im Peergroup-Vergleich ein Schnäppchen. Spekulativ orientierte Anleger bleiben investiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 9,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 18.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.