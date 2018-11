Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,66 EUR +1,79% (13.11.2018, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

17,655 EUR +1,17% (13.11.2018, 16:57)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Wertpapier könne sich am Dienstag weiter von ihrer heftigen Talfahrt in der Vorwoche erholen. Für eine nachhaltige Besserung des schwer angeschlagenen Chartbilds reiche das Plus von fast 2% jedoch nicht. Die Hoffnungen würden jetzt auf dem morgigen Kapitalmarkttag ruhen.Schon bei der Vorlage der Zwischenbilanz für Q3 am vergangenen Donnerstag habe ProSiebenSat.1 angekündigt, bei der Investorenveranstaltung ein umfassendes Strategie-Update präsentieren zu wollen. Bereits bekannt sei unter anderem, dass der Konzernumsatz in den nächsten fünf Jahren auf sechs Mrd. Euro und das operative Ergebnis (adjusted EBITDA) auf 1,5 Mrd. Euro steigen solle.Im Zuge dessen solle auch die Abhängigkeit vom heutigen Kerngeschäft mit TV-Werbung gesenkt werden: 50% der Umsätze sollten mittelfristig aus dem Digitalgeschäft kommen. Ferner plane der Vorstand Investitionen in Programm, Daten und Werbetechnologien und möchte zu deren Finanzierung künftig nur noch 50% des bereinigten Konzernjahresüberschusses als Dividende auszuschütten. In den letzten Jahren habe ProSiebenSat.1 über 80% an seine Aktionäre ausgeschüttet.Wie die Trendwende operativ gemeistert werden solle, werde das Top-Management um CEO Max Conze morgen ab 10:30 Uhr in der Konzernzentrale in Unterföhring erläutern. Kurzfristig könnte das dem Wertpapier weiteren Auftrieb verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: