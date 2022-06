XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (02.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit im Schnitt fast 20 Prozent Marktanteil erwies sich "Germany's next Topmodel" (GNTM) auch in diesem Jahr wieder als voller Quoten-Erfolg für ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Und daran habe sich auch beim Finale nichts geändert, das am 26. Mai über die Bildschirme geflimmert habe: Bei den 14- bis 49-Jährigen habe GNTM einen Marktanteil von 21,0 Prozent verzeichnet und die Konkurrenz deutlich hinter sich ließ gelassen. Das sei der beste Wert seit Ende März gewesen. Kein Wunder, dass ProSiebenSat.1 die Castingshow mit Heidi Klum auch für 2023 fest eingeplant habe. Unter welchen Eigentumsverhältnissen der Medienkonzern dann stehen werde, sei jedoch unklar. Denn die Aktionärsstruktur lasse Spekulationen zu.Der italienische Großaktionär Mediaforeurope habe seinen Anteil auf mehr als 25 Prozent ausgebaut. Und das dürfte noch nicht das Ende sein. Denn gemessen an den Bewertungsrelationen sei das Unternehmen derzeit so günstig zu haben wie sonst nicht einmal in Rezessionszeiten. "Das dürfte weitere potenzielle Käufer anlocken", wisse ein Branchenkenner. RTL habe zum Beispiel Interesse signalisiert. Auch zum US-Sender Discovery passe ProSiebenSat. 1 gut. "Deshalb scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Blick der Börsianer wieder Richtung Übernahme geht und der Kurs kräftig anspringt. Ein Deal dürfte nicht unter 20 Euro stattfinden", so der Experte.Aktuell laste jedoch noch die Furcht der Investoren, dass im aktuellen Börsenumfeld das geplante IPO der Dating-Sparte weniger bringen oder sogar platzen könnte, auf der Notiz. Allerdings sollten dies risikobereite Anleger als Chance wahrnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2022)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:10,305 EUR +0,59% (02.06.2022, 12:17)