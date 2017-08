ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (29.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie rutscht in die Tiefe! ChartanalyseDie Einnahmen ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) im dritten Quartal lagen unter den bisherigen Erwartungen - das Management sieht den deutschen TV-Werbemarkt im Jahr 2017 nur noch auf Vorjahresniveau, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die entsprechende Reaktion der Marktteilnehmer habe nicht lange auf sich warten lassen und habe die ProSiebenSat.1-Aktie in der Spitze um 14 Prozent ins Minus getrieben.In der Summe sei das Wertpapier von ProSiebenSat.1 sogar bis auf die Novembertiefs aus 2014 um 27,91 Euro abgerutscht und auf Tagesbasis von dieser Marke kurzfristig wieder zur Oberseite abgeprallt. Möglicherweise sei die Kursreaktion als heftige Übertreibung einzustufen, wodurch es sich durchaus lohnen könne, antizyklisch über Long-Positionen an einer baldigen Gegenreaktion zu partizipieren.Die Eingrenzung der bisherigen Verluste vom Dienstagshandel spreche eine klare Sprache und offenbare eine mutige Käuferschicht im Bereich der Zwischentief aus 2014. Möglicherweise klettere die ProSiebenSat.1-Aktie noch im heutigen Handel wieder über das Niveau von 30,00 Euro und schließe die zum heutigen Tag gerissene Kurslücke. Kursgewinne oberhalb von 30,60 Euro implizieren einen Kurslückenschluss, sowie weitere Gewinne an 32,39 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.08.2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:28,30 EUR -13,42% (29.08.2017, 15:29)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:28,178 EUR -12,56% (29.08.2017, 15:45)