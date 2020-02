Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

12,075 EUR -1,95% (13.02.2020, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

12,105 EUR -2,26% (13.02.2020, 12:56)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (13.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Märkte würden haussieren, aber die ProSiebenSat.1-Aktie komme nicht vom Fleck und notiere seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Unter Anlegern herrsche offenbar nach wie vor große Angst, dass das Schlussquartal 2019 schlechter gelaufen sein könnte als befürchtet.Vorsichtige Aussagen von ProSiebenSat.1-Chef Max Conze würden auch Wochen später noch auf dem Gemüt der Aktionäre der Münchener Sender- und E-Commerce-Gruppe lasten.Womöglich könnte ProSiebenSat.1 jedoch entgegen aller Befürchtungen sogar positiv überraschen. Dafür spreche etwa, dass die Publicis Groupe im Schlussquartal des vergangenen Jahres die Erwartungen der Analysten übertroffen habe.Die ProSiebenSat.1-Aktie się derzeit nicht besonders gefragt. Die Kursentwicklung deute daraufhin, dass bereits viel Negatives eingepreist sein dürfte. Entsprechend groß sei das Überraschungspotenzial, wenn ProSiebenSat.1 am 5. März seine Bücher öffne. "Der Aktionär" setze auf eine Trendwende, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: