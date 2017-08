Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (22.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe trotz der angekündigten schwächeren Entwicklung im deutschen TV-Werbemarkt sowie der Entkonsolidierung des Games-Geschäfts auch in Q2 den erfreulichen Geschäftsverlauf fortsetzten können. Dabei habe ProSiebenSat.1 abermals sowohl Umsatz- als auch Ertragssteigerungen aufgewiesen und habe die Marktprognosen übertreffen können. Das insgesamt gute Bild, das durch die Absenkung der Aussichten für den deutschen TV-Werbemarkt (1,5% bis 2,5% statt 2% bis 3%) zuletzt eingetrübt gewesen sei, helle sich nun wieder ein wenig auf. ProSiebenSat.1 erwarte eine Belebung des Umfelds, doch werde für das Gesamtjahr eher ein Wachstum am unteren Ende der Prognosespanne erwartet.Die Ziele für 2017, die weiteres Umsatz- und Ertragswachstum vorsähen, seien bestätigt worden. Bei der Umsetzung der mittelfristigen Ziele befinde sich der Konzern auf einem guten Weg. Die Erlöse aus den zuletzt erfolgten Verkäufen (insbesondere das Reiseportal Etraveli) sollten wie die Mittel aus der Kapitalerhöhung im vergangenen Herbst in das Wachstum der Gruppe reinvestiert werden, wobei auch weitere Zukäufe (zuletzt Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH) geplant seien.Angesichts der Wachstumsaussichten bestätigt Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, sein "kaufen"-Rating für die ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 22.08.2017)