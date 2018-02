ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (21.02.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Kursplus von knapp 10% in den ersten Wochen des Jahres habe die ProSiebenSat.1-Aktie aktuell die "pole position" der besten Wertentwicklung 2018 aller DAX-Titel inne. Auch aus charttechnischer Sicht habe sich zuletzt einiges getan.So stehe auf Basis wichtiger Unterstützungen mittlerweile eine tragfähige untere Umkehr in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu Buche. Für den entscheidenden Befreiungsschlag habe in diesem Zusammenhang der Spurt über die letzten Hochs bei gut 30 EUR, ein Fibonacci-Level (30,48 EUR) sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 30,70 EUR) gesorgt. Auch die Mehrzahl der quantitativen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) würden derzeit "grünes Licht" geben. Aus der Höhe der angeführten Bodenbildung lasse sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 6 EUR ableiten, was perspektivisch den im November 2015 etablierten Baissetrend (akt. bei 36,70 EUR) in den Fokus rücken dürfte. Auf der Unterseite würden die o. g. Ausbruchsmarken eine erste Unterstützungszone definieren. Aber auch die Tiefs bei rund 28 EUR sowie das Mehrjahrestief bei 24,50 EUR würden mögliche Rückzugsbereiche abstecken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,46 EUR +0,03% (21.02.2018, 09:41)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:31,29 EUR -0,03% (21.02.2018, 09:54)