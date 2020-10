Bonn (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft hat im dritten Quartal ihren Erholungskurs fortgesetzt und wuchs um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich, so die Analysten von Postbank Research.



Die Industrieproduktion sei im September um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die Einzelhandelsumsätze hätten um 3,3 Prozent zugelegt. Seit Anfang des Jahres seien in der zweitgrößten Volkswirtschaft 8,98 Millionen neue Jobs geschaffen worden, die Arbeitslosenquote sei im vergangenen Monat um 0,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent gesunken. Zu Beginn des Jahres hätten die chinesischen Haushalte angesichts der unsicheren Zukunftsaussichten ihre Ausgaben stark eingeschränkt und mehr gespart. Die konjunkturelle Erholung der vergangenen Monate führe jetzt dazu, dass wieder mehr konsumiert werde.



Die Ausgaben der Privaten Haushalte hätten im dritten Quartal 1,4 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Analysten würden mit einer weiter sinkenden Sparquote und Nachholeffekten beim Konsum rechnen. Dies könnte chinesische Konsumgüterhersteller in den kommenden Monaten stützen. (20.10.2020/ac/a/m)



