Stuttgart-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

1.415,14 Euro +0,66% (04.01.2017, 13:06)



Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.477,57 +0,00% (04.01.2017, 14:43, vorbörslich)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie:

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq:

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(04.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse der Analystin Laura Martin von Needham & Co:Laut einer Aktienanalyse rät die Analystin Laura Martin von Needham & Co Investoren im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf der Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN).Priceline.com übe im Markt für Online-Reisebuchungen dank Wettbewerbsvorteilen eine dominierende Rolle aus. Mehr als 50% der unabhängigen Hotels in Europa seien mit Priceline verknüpft.Die Analysten von Needham & Co sind der Ansicht, dass Priceline eine starke Unternehmenskultur lebe, um mit dem Traffic im Verlauf der Zeit höhere Konversionsraten zu erzielen.Das Unternehmen wachse schneller als die Konkurrenten und das trotz einer doppelt so großen Umsatzbasis. Der Aufstieg neuer Hotel-Wettbewerber wie Airbnb sei gut für Priceline, so die Einschätzung der Analystin Laura Martin.