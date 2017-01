Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.538,74 +0,23% (11.01.2017, 17:12)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie:

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq:

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.



(11.01.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse von Analyst Paul Bieber von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Paul Bieber von der Credit Suisse bezüglich den Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN), einem US-Online-Portal für Reisebuchungen, im Rahmen einer Neueinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Trotz eines intensiven Wettbewerbs und einer zunehmenden Marktsättigung bleibe der globale Reisemarkt sehr fragmentiert. Selbst Priceline.com Inc. nehme bei den Hotelübernachtungen nur einen Anteil von rund 10% ein. Das Wachstum auf Basis Zimmer/Nacht dürfte sich in 2017 auf mehr als 20% belaufen. Neue Werbeformate von Google (Expanded Text Ads) dürften Priceline begünstigen. Außerdem geht Analyst Paul Bieber davon aus, dass die Erholung in China dem Unternehmen ebenfalls zugute komme wie auch die verstärkte Wahrnehmung eines großen Angebots alternativer Unterbringungsmöglichkeiten und das Booking.com Review-Ökosystem.Die Aktienanalysten der Credit Suisse nehmen in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 1.900,00 USD wieder auf.Börsenplätze Priceline.com-Aktie:1.466,75 Euro +1,58% (11.01.2017, 16:56)Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.470,00 Euro +1,09% (11.01.2017, 15:44)