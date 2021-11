Das Unternehmen habe in prädiktive Analytik und Leistungserbringung investiert, um die Ineffizienz im US-amerikanischen Gesundheitssystem zu reduzieren. "UnitedHealth versucht, dass die Menschen gesund bleiben und man für jeden ausgegebenen Dollar mehr Wert erzielt. So beispielsweise indem man die Hausärzte in frühe Entscheidungen bei der Behandlung involviert," analysiere Wagner. Durch diesen Mehrwert sei UnitedHealth in der Lage seine Preissetzungsmacht zu behalten und dabei zu helfen, langfristige Probleme in den USA in Angriff zu nehmen.



Die Geschichte der Preissetzungsmacht in der Halbleiterindustrie sei einfach, meine Wagner: "Steigende Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot." Halbleiter würden mittlerweile nicht mehr nur in Smartphones und Laptops verwendet, auch alltägliche Produkte wie Öfen und Kühlschränke würden Halbleiter benötigen. Ein Neuwagen könne sogar bis zu 100 Mikrochips benötigen.



Durch die fortschreitende Digitalisierung, 5G, künstliche Intelligenz und Cloud Computing sei die Nachfrage nach Mikrochips noch weiter angeheizt worden. "Die Konsolidierung in der Halbleiterindustrie hat die Wettbewerbslandschaft verändert," so Wagner. "Unternehmen mit geschütztem Chip-Design können ihre Preise daher in einem inflationären Umfeld ohne Probleme erhöhen."



Die Fähigkeit, Preise ohne Gegenreaktion zu erhöhen, variiere nicht nur von Industrie zu Industrie, sondern auch innerhalb der einzelnen Branchen. In der Getränkeindustrie würden Unternehmen, anders als Lebensmittelunternehmen, dazu neigen, höhere Kosten an Konsumenten weiterzuleiten. "Das liegt daran, dass die Getränkeindustrie von einigen wenigen großen Unternehmen mit hoher Markenbekanntheit dominiert wird," so Wagner.



Videospiele hätten ihr Image als unbedeutende Nische in der Unterhaltungsindustrie hinter sich gelassen und stark an Popularität gewonnen. "Sie stellen heute das am schnellsten wachsende Segment der weltweiten Medienunterhaltungsindustrie dar," erläutere Wagner. Es werde erwartet, dass die weltweite Gaming-Industrie bis 2025 auf bis zu 225 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz wachse.



Ein Paradebeispiel für Preissetzungsmacht in dieser Industrie sei der Jahresumsatz von kostenlosen Spielen wie Apex Legends und Fortnite. Kostenlose Spiele würden Einnahmen durch Werbung, deren Preise bei steigenden Kosten erhöht werden könnten und durch In-Game-Käufe, generieren. "Ob Sie es glauben oder nicht, die Spieler geben echtes Geld für virtuelle Kleidung, Waffen und anderes Zubehör für ihre Spielfiguren aus," so Wagner. "Im Grunde genommen können die Branchenführer den Preis für diese Gegenstände nach Belieben festlegen." (04.11.2021/ac/a/m)





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Seit 2014 hat der Streamingdienst Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) seine Abo-Preise vier Mal erhöht. Möglich war dies, da die Zahl der Abonnenten in diesem Zeitraum weiterhin kontinuierlich stieg. Laut Diana Wagner, Portfoliomanagerin bei Capital Group, ist dies ein gutes Beispiel für Preissetzungsmacht: Die Fähigkeit, Preise zu erhöhen, ohne Kunden zu verlieren."Preissetzungsmacht kann im kommenden Jahr einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten," analysiere Wagner. Die Inflation sei bereits weltweit präsent, außerdem gäbe es Anzeichen dafür, dass sie in den nächsten Monaten bestehen bleibe. "Steigende Kosten können die Gewinnspanne von Unternehmen und somit auch die Anlegerrenditen stark belasten," so Wagner. Unternehmen mit einer klaren, nachhaltigen Preissetzungsmacht könnten jedoch ihre Gewinne schützen, indem sie die Kosten an die Kunden weitergeben würden.Wagner nenne einige Branchen, in denen es großes Potenzial für Preissetzungsmacht gäbe: