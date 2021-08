Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: , WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (20.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe am Freitag seine Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. PowerCell Sweden habe das umsatzstärkste zweite Quartal in der Geschichte des Unternehmens verzeichnet. Im Ausblick habe PowerCell Sweden-CEO Richard Berkling bekräftigt, dass die Nachfrage nach brennstoffzellenbasierten Energielösungen steige. Dies spiegele sich in einem Anstieg der kommerziellen Aufträge mit höheren Auftragswerten und auch in längeren Vorlaufzeiten wider.Die vorgelegten Quartalszahlen von PowerCell Sweden könnten sich sehen lassen. Alle relevanten Kennzahlen hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert werden können. Anleger hätten sich offenbar noch mehr erhofft, denn die Aktie falle zur Stunde um mehr als 4%. Das Papier des schwedischen Brennstoffzellen-Entwicklers befinde sich seit Anfang Februar im Abwärtstrend und steuere auf das Corona-Tief zu. Spekulativ ausgerichtete Trader sollten weiterhin eine Bodenbildung abwarten, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:16,78 EUR -5,94% (05.08.2021, 14:53)