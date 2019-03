Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

6,115 EUR +8,61% (25.03.2019, 12:07)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

61,85 SEK +10,05% (25.03.2019, 11:53)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (25.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie habe in den vergangenen Handelstagen scharf korrigiert. Ausgehend vom Hoch bei 75,60 Schwedische Kronen (etwa 7,25 Euro) sei der Hot-Stock zwischenzeitlich auf lediglich 54,00 Kronen (5,17 Euro) abgetaucht. Von Unternehmensseite seien keine Neuigkeiten zu verzeichnen. Doch das könnte sich in den kommenden Wochen schlagartig ändern.Für das erste Halbjahr 2019 habe PowerCell die Finalisierung des Deals mit dem deutschen Zulieferer Bosch in Aussicht gestellt. Es werde spannend, wie der Deal aussehen werde. Steige Bosch bei PowerCell als Aktionär ein? In welchen Anwendungsbereichen solle die Kooperation zum Tragen kommen?Im Dezember habe Bosch gegenüber "Der Aktionär" seine Amibitionen im Brennstoffzellen-Segment unterstrichen: "Die Brennstoffzelle ist für Bosch damit ein weiterer wichtiger Baustein, um weltweiter Marktführer in der Elektromobilität zu werden." Dazu passe auch die Kooperation mit Nikola Motor. "Ebenso entwickelt Bosch mit dem US-Start-up Nikola Motor Company in den USA einen Elektroantrieb für Trucks mit Wasserstoff-Energieversorgung, der sich leistungstechnisch an die Spitze seines Marktsegments setzen soll", so Bosch.Klar sei: Auch PowerCell habe Verbindungen zu Nikola Motor. "Die Kooperation entwickelt sich wie geplant. Im vergangenen Herbst haben wir unser neues Brennstoffzellenlabor eingeweiht, eines der leistungsfähigsten Brennstoffzellenlabors der Welt. Ein Hauptgrund für unsere Entscheidung, in diese neue Anlage zu investieren, ist die Notwendigkeit, längere und realistischere Tests unserer leistungsfähigeren Brennstoffzellenstacks durchzuführen, die in Schwerlastfahrzeugen wie den Langstreckentrucks von Nikola verwendet werden", habe PowerCell-CEO Per Wassén dem "Aktionär" vor wenigen Wochen gesagt.Im heutigen Handel setze der "Aktionär"-Hot-Stock zum großen Rebound an. An der Heimatbörse in Stockholm könne die PowerCell-Aktie über 8% zulegen. Vor der scharfen Korrektur habe "Der Aktionär" rechtzeitig zu Gewinnmitnahmen geraten.Die Story ist intakt, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2019)