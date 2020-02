Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

214,00 SEK -9,70% (27.02.2020, 10:27)



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (27.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe im vierten Quartal einen rückläufigen Umsatz verbuchen müssen und sei tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Anleger sollten deshalb jedoch nicht in Panik verfallen. Was bei PowerCell Sweden eine deutlich höhere Priorität genieße, sei die Zukunft mit Bosch. Hier winke langfristig signifikantes Umsatz- und Gewinnpotenzial. Durch den Lizenzdeal mit Bosch im vergangenen Jahr sei die Kasse von PowerCell Sweden gut bestückt, um weitere verlustreiche Quartale zu kompensieren. Mittlerweile seien die Deutschen sogar Großaktionär beim schwedischen Brennstoffzellen-Entwickler. Bis die Serienfertigung mit Bosch so richtig ins Rollen komme, müssten sich Anleger aber noch gedulden.Alles in allem würden die Zahlen keine größeren Überraschungen bieten. PowerCell Sweden leide weiter unter dem schwachen Gesamtmarkt und gebe an der Heimatbörse in Stockholm kräftig nach. Die Position sollte nun mit einem Stopp bei 16 Euro abgesichert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:20,30 EUR -6,02% (27.02.2020, 10:39)