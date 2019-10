NASDAQ OMX Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

136,40 SEK -2,85% (18.10.2019, 09:05)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der vom "Aktionär" kreierte E-Mobilität Wasserstoff Index sei gestern auf ein neues Rekordhoch gestiegen und schlage den gleichzeitig aufgelegten E-Mobilität Batterie Index mittlerweile deutlich. Sollten investierte Anleger angesichts der Mega-Rally beim Indexmitglied PowerCell Sweden die Position verkaufen?Bei der Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten gehe seit Tagen die Post ab. Hier sei eine Korrektur nach dem gestrigen Kursanstieg überfällig, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:12,72 EUR +1,27% (18.10.2019, 09:20)