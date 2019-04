Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

5,37 EUR +5,50% (15.04.2019, 15:31)



Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

55,80 SEK +2,20% (15.04.2019, 15:11)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (15.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Während bei den Nel-Aktionären die Vorfreude auf die Nikola World steige, habe PowerCell das Start-up Nikola Motor schlecht in Erinnerung. "Sie haben uns Geschäftsbedingungen für unsere weitere Zusammenarbeit vorgelegt, die für uns keineswegs akzeptabel waren. Als wir sie ablehnten, entschieden sie sich, unsere Stacks nicht in ihren kommenden Serienfahrzeugen zu verwenden", so PowerCell-Chef Per Wassén im Interview gegenüber "Der Aktionär". Derweil befinde sich das Management auf "Wiedergutmachungskurs" - und liefere einen neuen Auftrag aus China.Die Schweden könnten sich über einen weiteren Auftrag aus Asien freuen. China Fuel Cell Energy Company, kurz CFC, bestelle PowerCell S2-Stacks, die Auslieferung solle im zweiten Quartal 2019 erfolgen. Die Stacks (Brennstoffzellen-Stapel) würden laut dem Unternehmen von einem Bushersteller in Nordchina für Beta-Tests in Bussen zum Einsatz kommen. Auftragsgegenwert: 3,8 Millionen Schwedische Kronen (etwa 310.000 Euro).Das PowerCell-Management sehe attraktive Chancen in China: "Die wichtigste Tatsache, warum China in den Wasserstoff einsteigt, ist, dass es das Problem mit der Infrastruktur des Aufbaus von Ladestationen für alle batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge in China erkannt hat", so Firmenlenker Wassén gegenüber "Der Aktionär".Aktuell befindet sich die PowerCell Sweden-Aktie auf der Beobachtungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link