PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Eine exklusive Vertriebsvereinbarung in Japan treibe die Aktie des schwedischen Unternehmens deutlich nach oben. PowerCell Sweden bleibe aber extrem hoch bewertet und es sei nach wie vor fraglich, ob das Unternehmen in die aktuelle Bewertung hineinwachsen könne. Maydorn würde die Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveu absolut nicht kaufen. Bereits investierten Anlegern, rate er die Gewinne mitzunehmen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:29,00 EUR +4,32% (18.02.2020, 17:16)