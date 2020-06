NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (14.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Wasserstoff-Werte wie PowerCell Sweden hätten in der zurückliegenden Woche wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Gründe dafür seien vielschichtig gewesen. Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler sei insbesondere durch die Kooperation mit Bosch vielen Anlegern ein Begriff. Nun habe PowerCell Sweden mit ABB Power Grids einen weiteren hochkarätigen Partner gewinnen. Zunächst hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung über eine Zusammenarbeit im Bereich der Brennstoffzellen-basierten Stromversorgungslösungen unterzeichnet. PowerCell Sweden stelle die Finalisierung der Vereinbarung in den kommenden zwölf Monaten in Aussicht.PowerCell habe eine unfassbare Kursentwicklung auf das Börsenparkett zaubern können. Auch diese PowerCell Sweden-Aktie habe sich ausgehend von der ersten "Aktionär" -Empfehlung bei 3,22 Euro (5. September 2018) zwischenzeitlich verzehnfachen können. Bei dem Wert sollten Anleger aber nie den spekulativen Investmentcharakter aus den Augen verlieren. Neueinsteiger sollten auf den aktuellen Kursniveaus nicht mehr zugreifen und eine klare Korrektur abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:27,80 EUR +6,43% (12.06.2020, 22:26)