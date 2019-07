Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Dank eines Auftrags aus China hätten sich die PowerCell-Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet, die charttechnische Verschnaufpause sei damit nach dem fulminanten Deal mit Bosch abgeschlossen. Dieser Lizenzvertrag habe PowerCell einen Geldregen von 50 Millionen Euro beschert, der sich im zweiten Quartal positiv auf das Ergebnis auswirken könnte. Analyst Erik Paulsson von Pareto Securities rechne mit einem Ausreißer nach oben.Paulsson kalkuliere aufgrund der Lizenzzahlung von 50 Millionen Euro im zweiten Quartal mit einem Umsatz von satten 51,4 Millionen Euro. Das würde ein Ergebnis von 0,92 Euro je PowerCell-Aktie bedeuten. Dies dürfte sich jedoch rasch wieder normalisieren. Im dritten Quartal kalkuliere der Pareto-Analyst mit einem Umsatz von lediglich 1,88 Millionen Euro und einem Verlust von drei Euro-Cent pro Papier.Klar sei: Der Deal mit Bosch für den S3-Stack gleiche einem Ritterschlag für die PowerCell-Technologie. Komme die Produktion bei Bosch ins Rollen und finde Abnehmer, sollte PowerCell aufgrund der vereinbarten Umsatzbeteiligungen in neue Dimensionen vorstoßen und sich der Gewinnschwelle (ohne Sondereffekte) weiter annähern.Investierte Anleger bleiben an Bord und setzen auf den Angriff auf das Rekordhoch bei 107,40 Schwedische Kronen (etwa 10,17 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link