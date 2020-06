Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

27,54 EUR -0,29% (05.06.2020, 09:02)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

28258,00 SEK +1,29% (04.06.2020, 17:29)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen habe in dieser Woche einen weiteren Auftrag aus Asien vermelden können. PowerCell Sweden werde an seinen Vertriebspartner Bumhan Industries Brennstoffzellen-Stacks und -systeme im Wert von 3,5 Mio. SEK (Schwedische Kronen; ca. 336.000 Euro) liefern. Klein, aber fein. Denn die Südkoreaner wollten laut PowerCell Sweden die Bestrebungen innerhalb der Brennstoffzellentechnologie durch die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft intensivieren, welche sich ganz auf Brennstoffzellen fokussieren solle.Die PowerCell Sweden-Aktie befinde sich derweil in einer starken charttechnischen Verfassung. Gelinge es den Bullen, den Widerstand bei 286,80 SEK aus dem Weg zu räumen, wäre der Weg in Richtung Rekordhoch frei.Es bleibe dabei: PowerCell Sweden gehöre zu den aussichtsreichsten Brennstoffzellen-Vertretern auf dem Kurszettel. Die Aktie sei kein Schnäppchen, lebe aber wie viele andere Wasserstoff-Werte von Zukunftsmusik. Mit einem Ausbruch werde der Wert auch für Trader wieder interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: