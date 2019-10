Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

11,70 EUR +1,04% (17.10.2019)



SE0006425815



A14TK6



27W



PCELL



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (17.10.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Unter hohem Handelsvolumen markiere die PowerCell-Aktie ein Hoch nach dem nächsten. Ausgehend vom Erstempfehlungskurs bei 3,22 Euro in der AKTIONÄR-Ausgabe 37/2018 betrage das Kursplus inzwischen über 250 Prozent. Unterfüttert werde die Neubewertung mit einem anhaltend positiven Newsflow der Schweden.So habe PowerCell in der letzten Woche bereits einen weiteren interessanten Auftrag im Gegenwert von 7,7 Millionen Schwedische Kronen (etwa 710.000 Euro) vermelden können. Der Clou dabei: Der Auftraggeber, in diesem Fall ein global agierender Automobil-Hersteller, habe erst wenige Wochen zuvor im September eine Order bei PowerCell in Auftrag gegeben.Die vielen kleinen, spannenden Aufträge seien jedoch nicht der Hauptgrund für die umfassende Neubewertung der schwedischen PowerCell. Es liege vor allem an einem Deal: den mit Bosch aus Deutschland. Mit Bosch an der Seite sei der Brennstoffzellen-Player für die Zukunft bestens gerüstet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: