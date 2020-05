Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Portola Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Portola Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US7370101088, WKN: A1T9FK, Ticker-Symbol: 0PP, NASDAQ-Symbol: PTLA) unter die Lupe.Trotz anhaltender Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie drehe sich im Biotech-Sektor das Übernahmekarussell weiter. Mit Stemline und Portola hätten diese Woche gleich zwei kleinere Biotech-Gesellschaften ein Übernahmeangebot erhalten. Und es sei damit zu rechnen, dass die M&A-Aktivitäten im Sektor hoch bleiben würden.Bereits am Montag habe die italienische Menarini Group Stemline Therapeutics ein Übernahmeangebot unterbreitet. Die Europäer böten 11,50 Dollar in Cash und einen zusätzlichen Dollar in Form eines bedingten Wertrechtes. Stemline werde damit mit bis zu 677 Millionen Dollar bewertet.Die Stemline-Aktie sei daraufhin um über 150 Prozent nach oben geschnellt. Dreistellig habe im gestrigen Handel auch das Papier von Portola zugelegt. Denn das Biotech-Schwergewicht Alexion, bekannt für das Medikament Soliris, greife nach der Gesellschaft.Alexion biete 18 Dollar je Portola-Aktie, was einem Aufschlag von über 130 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag bedeute. Portola vertreibe Andexxa, ein Antidot gegen Faktor-Xa-Hemmer. Für den "Aktionär" ergebe der Zukauf von Alexion wenig Sinn. Portola wäre wohl bei Unternehmen die Gerinnungshemmer vertreiben, wie beispielsweise Bayer oder Johnson & Johnson, besser aufgehoben.Große Pharma- und Biotech-Unternehmen dürften auch in den kommenden Wochen und Monaten nach attraktiven Zukäufen Ausschau halten.Stemline und Portola sind mit Sicherheit nicht die letzten Übernahme-Kracher im Sektor gewesen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei Alexion sollten Anleger weiter an der Seitenlinie verharren. Es gebe ganz klar aussichtsreiche Werte in der Biotech-Branche. (Analyse vom 06.05.2020)