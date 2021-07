Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (28.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Die Porsche Automobil Holding SE investiere in das bayerische Raketen-Start-Up Isar Aerospace aus Ottobrunn. Die Beteiligung der Porsche SE sei im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde abgeschlossen worden, bei der Isar Aerospace rund 75 Mio. USD bei der Porsche SE und weiteren Investoren eingesammelt hab. Insgesamt habe das Unternehmen damit bisher Gelder i.H.v. über 180 Mio. USD eingeworben.Isar Aerospace entwickele und produziere Trägerraketen für den Transport von Satelliten. Das Unternehmen habe bislang noch keine Satelliten ins Weltall gebracht, plane jedoch den ersten Raketenstart für das kommende Jahr. Die vom Unternehmen entwickelte Rakete "Spectrum" solle eine besonders kostengünstige und zeitlich flexible Transportmöglichkeit für Satelliten bieten.Zur Erinnerung: Die Porsche Automobil Holding SE halte 53,3% der Anteile am VW-Konzern. Als Aktionär der Porsche Holding sei man also indirekt von AUDI über Skoda bis hin zu Bentley und den Brummi-Herstellern MAN und Scania sowie dem Mitfahrdienst Moia beteiligt.Neben VW habe die Porsche SE noch weitere kleinere Beteiligungen - etwa an Inrix, PTV Software und dem 3D-Druck-Spezialisten Markforged, die zuletzt an die Börse gegangen sei. Ebenfalls an der Börse notiert sei die Porsche-Beteiligung AEVA Technologies. Spannend, entwickele die Firma doch mit Lidar-Sensoren die Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: