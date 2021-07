Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,00 EUR +1,37% (29.07.2021, 15:16)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,08 EUR +2,04% (29.07.2021, 15:02)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (29.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst am Mittwoch habe die Porsche Automobil Holding ein Investment in das bayerische Raketen-Start-Up Isar Aerospace bekannt gegeben. Am Donnerstag lege Porsche nach. Die Holding rechne im laufenden Jahr mit einem höheren Gewinn als bisher. Die Aktie bleibe aussichtsreich.Die Porsche SE rechne im Gesamtjahr mit einem Ergebnis nach Steuern zwischen 3,4 bis 4,9 Milliarden Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitgeteilt habe. Bisher sei das Management um Vorstandschef und VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Chefaufseher Hans Dieter Pötsch von 2,6 bis 4,1 Milliarden Euro ausgegangen.Nachdem Volkswagen an diesem Donnerstag zuvor sein Renditeziel erneut hochgeschraubt habe, sei nun die Porsche SE mit der höheren Prognose nachgezogen. Zur Erinnerung: Die Porsche Automobil Holding SE halte 53,3 Prozent der Anteile am VW-Konzern.Erst am Mittwoch habe Porsche einen neuen Deal bekannt gegeben. Die Porsche Automobil Holding SE stecke Geld in das bayerische Raketen-Start-Up Isar Aerospace. Porsche SE habe einen Anteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich an dem bayerischen Raketen-Start-Up Isar Aerospace erworben.Die Porsche SE-Aktie bleibe eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie. Darüber hinaus werde das Portfolio mit kleinen Investments in verschiedenen spannenden Tech-Firmen ausgebaut. Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Porsche-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Porsche SE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link